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Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов за 2022 год

Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов за 2022 год

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. На заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества были подведены итоговые оценки результатов проектов, реализация которых завершена в 2022 году.

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