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Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала учения "Совместный меч — 2024В" вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си, передает ТАСС.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Что-то тут не видно народно-освободительных дел.
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7 час.

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