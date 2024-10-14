Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала учения "Совместный меч — 2024В" вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си, передает ТАСС.
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