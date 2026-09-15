Осенний десерт за 10 минут: готовим из продуктов, которые всегда есть дома

Этот изысканный лимонный пудинг по французскому рецепту сочетает в себе сразу несколько текстур: аппетитную хрустящую корочку сверху, воздушный мусс в центре и нежный сливочно-лимонный крем на дне формы.
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