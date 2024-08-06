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Закон, порядок, государство

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Морская пехота Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Морская пехота Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

После точной работы наших расчетов средствами объективного контроля было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на объекте противника.

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