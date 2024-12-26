чиновникам в России платится совсем не много, зарплаты крайне низкие в этой сфере, соответственно, там изначально всегда считалось, что чиновник своё заберёт за счёт всякого рода схематозов и распилов

Царьград Скандалов будет больше: На Белгородчине чиновники соврали, ударив по своим Рощин высказался о "схематозе" Коллаж Царьграда На днях стало известно, что чиновников Белгородской области вывели на чистую воду, уличив во вранье и махинациях с восстановительными работами, в, по сути, ударе по своим - и это в регионе, регулярно подвергающемся обстрелам и террористическим атакам со стороны ВСУ.