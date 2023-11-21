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Вечерний Новосибирск

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Константин Власов избран новым атаманом Новосибирской области

Константин Власов избран новым атаманом Новосибирской области

Атаманами и выборными казаками НОКО большинством голосов был избран новый атаман Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества Константин Власов, занимавший должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» села Дергоусово.

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