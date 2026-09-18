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Экс-замминистра Бахаеву утвердили 8 лет колонии по делу о хищении бюджетных средств

Экс-замминистра Бахаеву утвердили 8 лет колонии по делу о хищении бюджетных средств

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Челябинский областной суд оставил в силе приговор бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву - 8 лет колонии строгого режима.

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