Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Фермер на сельскохозяйственной выставке в Париже обвинил французского президента Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на поддержку киевского режима и игнорирование нужд собственных граждан, сообщает телеканал BFM TV.
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