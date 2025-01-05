Данные о занятости США станут ключевым событием наряду с другой важной статистикой недели

Аналитики ожидают, что отчет о занятости в США за декабрь покажет умеренный рост числа рабочих мест. Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%, а рост почасовой оплаты труда немного снизится.
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