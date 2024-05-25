Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Об этом мало кто рассказывает. таких видео практически нет. Кстати, почему у Запада хронически не получается справиться с Россией? Не потому, что он слабее, погряз в недрах собственных задниц и транспереходов в состояние укропа и пьет лавандовый раф.

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