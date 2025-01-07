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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Качмазов вышел во второй круг квалификации Australian Open

Australian Open Мельбурн, Австралия 12 – 26 января 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация Первый круг Алибек Качмазов (Россия) – Синтаро Мотидзуки (Япония, 22) – 6:3, 7:6(1).

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