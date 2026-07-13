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Трамп: США полностью лишат Иран контроля над Ормузским проливом

Трамп: США полностью лишат Иран контроля над Ормузским проливом

REUTERS/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в Ормузском проливе, чтобы лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией.

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