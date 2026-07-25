Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы

Эта история обнажила суть трансформации двукратного олимпийского чемпиона. Пока его 13-летний отпрыск, раскрученный до звания «Гном Гномыч», позирует в цветах Азербайджана, готовясь представлять чужую страну на льду, сам Евгений Плющенко уже по привычке протянул руку в карман российского налогоплательщика.