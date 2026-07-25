БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы

Двойной тулуп с подменой флага: как Евгений Плющенко конвертирует эмиграцию сына в бюджетные миллионы

Эта история обнажила суть трансформации двукратного олимпийского чемпиона. Пока его 13-летний отпрыск, раскрученный до звания «Гном Гномыч», позирует в цветах Азербайджана, готовясь представлять чужую страну на льду, сам Евгений Плющенко уже по привычке протянул руку в карман российского налогоплательщика.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
РОДНИНА-2, выгрести из страны, где есть опасность &quot;деградировать&quot; ???
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1 м.
ИВ
Игорь Вершинин
Моральный урод  решил воспитывать патриотов!!! Нонсненс.  За одни его высказывания о деградации зачислить подкаблучника вместе с дражайшей супругой в иноагенты, за дискредитацию страны
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1 м.