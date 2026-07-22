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«Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен»: заявление 22-летней модели о беременности сорвало примирение Ираклия Пирцхалавы с бывшей женой

«Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен»: заявление 22-летней модели о беременности сорвало примирение Ираклия Пирцхалавы с бывшей женой

Ираклий Пирцхалава оказался в центре громкого личного конфликта. 22-летняя модель Екатерина Лукьянова публично заявила о беременности от артиста, подтвердив свои слова медицинскими документами и скриншотами переписок.

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