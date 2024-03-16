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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зоран Лукич: «Если бы и хотел проиграть, то я хотел бы проиграть МБА как самой русской команде»

В 1/2 финала Кубка России «Нижний Новгород» Лукича переиграл МБА со счетом 78:71. – Какой выдалась игра с МБА? – В первую очередь, я очень рад, что мы прервали эту черную полосу в играх с МБА.

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