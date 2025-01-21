Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

Кандидатура Марко Антонио Рубио была утверждена сенатом США на пост госсекретаря. Политик стал первым высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, утвержденным верхней палатой, сообщает CNN.
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