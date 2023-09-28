Российские туристы все чаще застревают в аэропортах из-за задержки или отмены рейсов

Больше 200 нижегородских туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Путешественникам, многие из которых были с детьми, пришлось спать на полу и несколько часов ждать возвращения домой.
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