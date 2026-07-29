⚡️5 августа в 10 часов⚡️ в Новоаннинском пройдут учения «Порядок действий органов местного самоуправления при получении сигнала «Ракетная опасность».
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⚡️5 августа в 10 часов⚡️ в Новоаннинском пройдут учения «Порядок действий органов местного самоуправления при получении сигнала «Ракетная опасность».
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