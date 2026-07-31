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Для зрителей Игорь Филиппов — жёсткий силовик, дома — муж, которого в трудные годы содержала жена

Для зрителей Игорь Филиппов — жёсткий силовик, дома — муж, которого в трудные годы содержала жена

Игорь Филиппов часто играет на экране людей с твердым характером — военных, следователей и генералов.

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