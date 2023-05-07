Спички - не игрушка

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Покушение на Прилепина

Покушение на Прилепина

В Нижнем Новгороде совершено покушение на Захара Прилепина. Подорвали машину.1. Прилепин получил тяжелое ранение.

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