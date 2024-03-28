Сезон охоты на водоплавающую дичь начинается в Якутии

С приходом весны в Якутии стартует ожидаемый многими сезон охоты на водоплавающую дичь. Любителям уже доступна процедура получения необходимого разрешения, которое можно оформить через онлайн-сервисы Госуслуг или посетив центры "Мои Документы", либо напрямую в подразделения министерства экологии республики.