В Госдуме предложили изменить процедуру начисления взносов на капремонт

В разработанных Минстроем РФ правках к процедуре начисления взносов за капремонт в 2025 году сказано о том, что она станет дифференцированной и собственники помещений с лифтами, нуждающимися в замене, будут платить больше чем жители домов без лифтов.
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