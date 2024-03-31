Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл

Как пишет «РБ Спорт», председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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