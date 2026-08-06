Сибирская неделя спорта пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября

Молодежный день, Сибирская неделя спорта и цикл мероприятий #ВпередНавстречуРСД впервые станут частью Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября, сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на Росконгресс.