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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Предупрежден значит вооружен! Очередные удобрения😅морги то наши забиты их побратимыми!!!В Курскую область...
  • Дмитрий Гурин
    Ну теперь войны запада могут "с чистой" совестью писать заявы на перевод в другие части или просто увольняться из сос...Удар по базе США ...
  • Виктор Тимошевский
    Мы стараемся быть в международных рамках,потому и предупреждаем за 30 минут.Кто не спрятался,мы не виноваты.Бомбардировка "Ор...

Путин предупреждал – самый жёсткий сценарий Белоусова: Минск объявил КТО. F-16 под километровыми столбами огня – горят носители "Штормов"

Путин предупреждал – самый жёсткий сценарий Белоусова: Минск объявил КТО. F-16 под километровыми столбами огня – горят носители "Штормов"

После появления первых сообщений, что по Курской области прилетели не просто украинские ракеты, а британские Storm Shadow, многие застыли в ожидании ответа России.

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Комментарии
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Сергей Андросов
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21 час.
Сергей Андросов
Задрали эти понаехавшие!
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21 час.
СЗ
Сергей Захаров
Если наши стратеги не могут сикают ответить Западу после прямого вмешательства к нам стирайте нахер эту Украину чтоб некуда было поставлять оружие которое убивает не только наших ребят но имирное население или опять сыкают?
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17 час.

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