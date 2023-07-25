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В Киеве заявили о «частичном успехе ВСУ» южнее Клещеевки и одновременно о контратаках ВС РФ сразу на трёх направлениях в районе Артёмовска

В Киеве заявили о «частичном успехе ВСУ» южнее Клещеевки и одновременно о контратаках ВС РФ сразу на трёх направлениях в районе Артёмовска

Украинские войска продолжают попытки вклиниться в оборону ВС РФ в районе Артёмовска. С этой целью на данное направление перебрасываются резервные подразделения – уже из тех, которые должны были ещё в июне «осуществить полное окружение Бахмута».

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