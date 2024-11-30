Сирийская армия перекрыла ведущие в Алеппо дороги и закрыла аэропорт

Армия Сирии закрыла аэропорт и перекрыла въезды и выезды в Алеппо, пропуская на КПП только военных.Сирийская армия перекрыла основные дороги, которые ведут в город Алеппо и из него, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.