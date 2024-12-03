Событийный туризм и городское развитие: нам не жить друг без друга?

Так называемая событийка является опорой для бизнес-развития городов, аргументом в их борьбе за человеческий потенциал, главной опорой для формирования новой городской среды, говорят профессионалы событийного туризма.
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