Паразиты в ЖКХ и не только: универсальная матрица управления домами, российский парадокс

Валерий Каулин

Тут как-то Гарант высказался на тему, почему на Западе всё движется к развалу. Объяснил это тем, что руководят там люди, не разбирающиеся в экономике! При этом как-то забыл признаться в том, что сам в экономике ничего не понимает! Впрочем, как и в других отраслях жизни государства и населения. К чему приведут ЖКХ частники? Да очень просто! Через какое-то время весь жилой фонд страны постепенно придёт в негодность просто потому, что он не эксплуатируется, как положено. Даже вновь построенные здания! Вот тогда и выяснится, что "руководство страны ошиблось"! Но и тогда это никто не признает, свалят на народ. И этому же народу предстоит бороться с разрухой! Они так и не поняли, что настоящим образом необходимо учиться не только военному делу!