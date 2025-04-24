Можно смело утверждать, что тема жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) знакома всем. Каждый из нас ежедневно пользуется коммунальными услугами, даже если он живёт в коттедже, не говоря уже о среднестатистическом жителе городской многоэтажки.
Паразиты в ЖКХ и не только: универсальная матрица управления домами, российский парадокс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Тут как-то Гарант высказался на тему, почему на Западе всё движется к развалу. Объяснил это тем, что руководят там люди, не разбирающиеся в экономике! При этом как-то забыл признаться в том, что сам в экономике ничего не понимает! Впрочем, как и в других отраслях жизни государства и населения. К чему приведут ЖКХ частники? Да очень просто! Через какое-то время весь жилой фонд страны постепенно придёт в негодность просто потому, что он не эксплуатируется, как положено. Даже вновь построенные здания! Вот тогда и выяснится, что "руководство страны ошиблось"! Но и тогда это никто не признает, свалят на народ. И этому же народу предстоит бороться с разрухой! Они так и не поняли, что настоящим образом необходимо учиться не только военному делу!
Ответить
10 час.
людмила михайлик
ТСЖ в доме занимают мошенники,платим много,свободные помещения сдают, деньги себе,уход за домом плохой, знакомо
Ответить
9 час.
Сергей
бумага стерпит все.... мечты мечтами и останутся , если НЕ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ! увы...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии