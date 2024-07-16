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Зеленский заявил, что не боится второго президентства Трампа

Зеленский заявил, что не боится второго президентства Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность "работать" с администрацией Дональда Трампа, если кандидат от республиканцев сможет вновь стать президентом США, при этом президентская кампания в Соединенных Штатах негативно сказалась на положении ВСУ.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Просроченный наркопюрер видим унюхался до зелёных соплей и чертей, раз обвинил Пиндостан в своих бедах, мля, выборы видите ли не вовремя в Пиндостане, мешают победоносному шествию бандерлохов на Восток. А себя наркот назначил пожизненным презиком всея Бандеростана, так, без затей, к чему эта ложная скромность...
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