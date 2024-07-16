ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Просроченный наркопюрер видим унюхался до зелёных соплей и чертей, раз обвинил Пиндостан в своих бедах, мля, выборы видите ли не вовремя в Пиндостане, мешают победоносному шествию бандерлохов на Восток. А себя наркот назначил пожизненным презиком всея Бандеростана, так, без затей, к чему эта ложная скромность...