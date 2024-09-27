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Три самолета с россиянами на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

Три самолета с россиянами на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

Сразу три самолета российских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе уничтожения. Подробности появились в Telegram-канале «Авиаторщина».

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