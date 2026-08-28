В свердловской Кушве почти завершились восстановительные работы после урагана

За два месяца отремонтировали кровли 168 частных и девяти многоквартирных домов, восстановили газоснабжение 64 домов и электроснабжение 570 абонентов.
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