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Гран-при России. «Московские звезды». Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Зинина выступят с произвольными программами

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве женщины выступят с произвольными программами.

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