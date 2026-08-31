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Царьград

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ВТБ запустил биометрическую регистрацию рейсов в "Шереметьево" и "Пулково"

ВТБ запустил биометрическую регистрацию рейсов в "Шереметьево" и "Пулково"

ВТБ внедрил сервис "Мигом" для биометрической регистрации на рейсы в "Шереметьево" и "Пулково". Более 1700 пассажиров уже воспользовались новой услугой, позволяющей упростить предполетные формальности без предъявления паспорта.

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