Жители друзской деревни в Сирии высказались за присоединение к Израилю (ВИДЕО)

Жители крупной друзской деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю на фоне опасений за свою судьбу после прихода к власти в Дамаске оппозиции суннитского толка, сообщила в пятницу израильская гостелерадиокомпания Kan.
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