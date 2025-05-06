Figaro: во Франции в результате ошибки вышел на свободу опасный преступник

Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы. Об этом, ссылаясь на прокуратуру Бордо, сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко.