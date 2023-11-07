Гастроэнтеролог Харлов объяснил, как распознать и вылечить панкреатит

РИАМО - 7 ноя. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что панкреатит бывает острым и хроническим. Он проявляется болью по центру живота, она может пойти опоясывающе, как обруч выше пупка, сообщает «ФедералПресс».
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