Гастроэнтеролог Харлов объяснил, как распознать и вылечить панкреатит

РИАМО - 7 ноя. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что панкреатит бывает острым и хроническим. Он проявляется болью по центру живота, она может пойти опоясывающе, как обруч выше пупка, сообщает «ФедералПресс».