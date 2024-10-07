Забайкальские лучники завоевали золото на Всероссийских соревнованиях

Молодёжная сборная Забайкальского края завоевала шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали на Первенстве России в Краснодаре по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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