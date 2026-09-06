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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вспомнить что-то выдающееся по постановкам не получается. Когда в руках идеальный «материал», нет нужды заморачиваться с необыкновенной музыкой». Вайцеховская о российских парах

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о программах российских спортивных пар в фигурном катании.

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