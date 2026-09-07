Федор Емельяненко в 50 лет хочет выступить на чемпионате России по боевому самбо: «Ребята отговаривают, но я поддерживаю форму»

Российский боец Федор Емельяненко хочет выступить на чемпионате России по боевому самбо. «Когда следующий бой? Не знаю, пока тишина.
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