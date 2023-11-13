Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина может использовать бактериологическое оружие. А может, уже использует

Украина может использовать бактериологическое оружие. А может, уже использует

Для чего украинские пленные привиты от тропических болезней, которых отродясь не было на Украине Михаил Зубов Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Игорь Никулин Киев планирует применить против России бактериологическое оружие, созданное в американских лабораториях на территории Украины.

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