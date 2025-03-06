Уральский кулибин отправился на СВО для изучения потребностей бойцов в технике

Иван Порядин — человек, которого на фронте знают многие, прежде всего благодаря его изобретениям. Он — уральский предприниматель и конструктор, который добровольно отправился в зону СВО, чтобы лично разобраться, какое вооружение необходимо бойцам и как можно усовершенствовать уже существующие образцы.