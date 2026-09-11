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Регионы России

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Лавров назвал G7 «Большой семёркой» по недоразумению

Лавров назвал G7 «Большой семёркой» по недоразумению

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» прокомментировал название международного объединения G7, также известного как «Большая семёрка».

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