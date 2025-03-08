Разин о критике арбитров: «Меня первым из тренеров судили – комитет по этике, и я сам себя защищал, был адвокатом на своем суде. Выписали штраф»

Ранее главный тренер «Металлурга» выразил недовольство работой арбитров во время игры Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:6) и сказал: «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».