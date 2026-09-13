США готовят «креативные идеи» для Москвы и Киева

На конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что главным препятствием для мира остаётся неготовность Киева пойти на территориальные уступки.
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