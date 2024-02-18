В Архангельске прошел первый Арктический забег

Несмотря на снежный шторм, собравшиеся пробежали по Набережной Северной Двины от одного до двадцати одного километраНовый массовый забег — под названием «Арктический» — организовали 17 февраля в Архангельске региональное сообщество президентской платформы «Россия — страна возможностей», региональное министерство спорта и федерация легкой атлетики Архангельской области.
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