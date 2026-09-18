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Царьград

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Эксперт Филатова порекомендовала хранить бумажные трудовые книжки

Эксперт Филатова порекомендовала хранить бумажные трудовые книжки

HR-эксперт Лидия Филатова рекомендовала сохранять бумажные трудовые книжки для тех, у кого был опыт работы в ликвидированных организациях, чтобы избежать ошибок в электронных данных о стаже.

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