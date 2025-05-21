В Москве открылась экспозиция о развитии высотного строительства

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) представили новую тематическую выставку книг об истории московского высотного строительства .