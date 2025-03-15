Мастер-классы пройдут в кинопарке «Москино» на выходных

Киновыходные «Рыцарский турнир в Новгороде» пройдут 15 и 16 марта в кинопарке «Москино». В эти дни гости увидят реконструкцию рыцарских турниров и сражений, примут участие в аутентичных интерактивах, а также посетят ремесленные и военные тематические мастер-классы.