Суд взыскал с администрации Иванова 150 тысяч за упавшее дерево

Суд взыскал с администрации Иваново 150 тысяч рублей за упавшее на «Ладу Приору» дерево, которое коммунальные службы не спилили вовремя.
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